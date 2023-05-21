Мир 21 мая 2023, 16:12 Страны G7 необратимо деградировали под крылом американцев В МИД РФ заявили о зацикленности G7 в вопросе конфронтации с Россией Соцсети

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Страны «Большой семерки» буквально «зациклились» на тотальной конфронтации с Москвой. Так российское министерство иностранных дел прокомментировало итоги саммита G7 в Хиросиме, сообщило РИА "Новости".

«Саммит "Группы семи" (G7) в Хиросиме показал, что объединение необратимо деградировало и под предводительством англосаксов превратилось в инкубатор деструктивных инициатив в мире», — заявили в ведомстве.

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Сообщается, что G7 никогда не было объединением, которое готово координировать позиции по разным вопросам мировой повестки. Однако на этот раз группа пришла в упадок и совершает действия, «расшатывающие глобальную стабильность». Их поступки, надиктованные американскими властями, навязываются руководству стран НАТО, Европы и других приспешников Штатов.

При этом СМИ раскрыли истинную причину встречи глав G7. Она стала неким «клубом одиноких сердец», где лидеры «Большой семерки» жаловались на отсутствие должной поддержки народа.