21 мая 2023, 16:12
Страны G7 необратимо деградировали под крылом американцев
В МИД РФ заявили о зацикленности G7 в вопросе конфронтации с Россией
Страны «Большой семерки» буквально «зациклились» на тотальной конфронтации с Москвой. Так российское министерство иностранных дел прокомментировало итоги саммита G7 в Хиросиме, сообщило РИА "Новости".
«Саммит "Группы семи" (G7) в Хиросиме показал, что объединение необратимо деградировало и под предводительством англосаксов превратилось в инкубатор деструктивных инициатив в мире», — заявили в ведомстве.
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Сообщается, что G7 никогда не было объединением, которое готово координировать позиции по разным вопросам мировой повестки. Однако на этот раз группа пришла в упадок и совершает действия, «расшатывающие глобальную стабильность». Их поступки, надиктованные американскими властями, навязываются руководству стран НАТО, Европы и других приспешников Штатов.
При этом СМИ раскрыли истинную причину встречи глав G7. Она стала неким «клубом одиноких сердец», где лидеры «Большой семерки» жаловались на отсутствие должной поддержки народа.
G7
США
МИД РФ
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