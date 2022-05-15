Главы МИД «Большой семерки» (G7) заявили о необходимости наладить морские экспортные пути для зерна и сельскохозяйственной продукции Украины. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Украинское зерно, как уточнили политики, имеет важное значение для обеспечения мира продовольствием. После встречи «Большой семерки» глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страны G7 ищут альтернативные маршруты для перевозки зерна с Украины.

Ряд стран рассматривают как альтернативный источник зерна Индию, указано в материале. Но эта страна ввела запрет на экспорт пшеницы, сославшись на свои проблемы с продовольственной безопасностью, отметило издание.

В страны G7 входят США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что России «плевать», если страны «Большой семерки» не признают изменение государственных границ Украины. Так Медведев ответил на совместное заявление глав МИД G7, которое они выпустили по итогам трехдневного саммита.