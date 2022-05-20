Страны «Большой семерки» обсудили создание специального картеля для установления порога цен на нефть из России. Об этом написало Blооmbеrg со ссылкой на главу Минфина США Джанет Йеллен.

Формирование картеля покупателей российской нефти могло бы минимизировать доходы России, сообщило агентство. Йеллен сообщила журналистам, что этот вариант еще «сырой», хоть и кажется привлекательным.

«Многие, включая меня, считают этот вариант привлекательным с общеэкономической точки зрения, но на самом деле запуск такого механизма представляет собой сложную задачу, все эти вопросы еще не проработаны», — отметила Йеллен.

По данным одного из источников агентства, лидеры Евросоюза также поддержат ограничение цен на российскую нефть на собрании в Брюсселе в конце мая для обсуждения ситуации на Украине. Другой источник подчеркнул, что планы пока далеки от реализации.

Евросоюз рассматривает введение эмбарго на нефть из России, однако это повлияет на уровень жизни европейцев. Эксперты спрогнозировали дальнейший рост цен на энергоносители и перебои в поставках топлива для автомобилей.

В «Большую семерку» (G7) входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.