Мир 16 декабря 2023, 08:32 Страны G7 активизировали переговоры о конфискации замороженных российских активов FT: страны G7 ведут переговоры о конфискации замороженных российских активов Hannes P Albert/dpa/globallookpress

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Страны G7 в последние недели стали активнее вести переговоры о конфискации части замороженных российских активов. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ.

Британское СМИ объяснило это поиском «альтернативного источника финансирования»: Евросоюз не определился по поводу выделения Украине 50 миллиардов евро по четырехлетней программе ее поддержки, а конгресс США так и не одобрил пакет помощи Украине на 61 миллиард долларов.

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«Нам нужно найти способ обеспечить Украину деньгами в любом виде. Все больше и больше стран обращают внимание на эти активы, выражая удивление по поводу того, что они до сих пор лежат без дела», — рассказал газете участвующий в дискуссиях европейский дипломат.

По данным СМИ, США заявили, что есть способ конфисковать российские активы «в соответствии с международным правом» и решить вопрос нужно в ближайшее время, чтобы «принудить Россию» к прекращению конфликта.