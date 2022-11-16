16 ноября 2022, 10:12
Страны G20 выступили за выведение гуманитарной деятельности из-под санкций
Заявление стран G20: гуманитарную деятельность нужно вывести из-под санкций
Страны «Большой двадцатки» выпустили совместное заявление по итогам двухдневного саммита на Бали. Его участники отметили, что украинский конфликт обострил проблемы мировой экономики. Они выступили за продолжение зерновой сделки, а также против ограничений на экспорт продовольствия и удобрений. Страны также сошлись на том, что гуманитарную деятельность необходимо вывести из-под санкций, написал ТАСС.
В документе отмечается, что большинство стран G20 осудили «войну на Украине», но «были и другие взгляды, разные оценки ситуации и санкций». Страны подчеркнули «жизненно важное значение» дипломатии и мирного разрешения конфликтов и добавили, что не хотят «эпохи войны». Применение ядерного оружия, как и угрозы его применения, они сочли недопустимыми.
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«Мы приветствуем подписание при посредничестве Турции и ООН двух соглашений по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов», — также указано в заявлении.
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Уточняется, что особенно важно реализовывать достигнутые соглашения в полной мере, своевременно и постоянно.
«Большая двадцатка» намерена принять срочные меры по налаживанию цепочек продовольствия и предотвращению голода.
Кроме того, страны заметили, что глобальный спрос на энергоносители должен соответствовать доступным по цене поставкам энергии. По их мнению, нужно укрепить энергетическую безопасность путем быстрого перехода к «чистой, устойчивой, справедливой, доступной и инклюзивной энергетике».
G20
зерновая сделка
Саммит G20 на Бали
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