Мир 06 сентября 2023, 23:51 Страны G20 выработали единый подход по конфликту на Украине — СМИ Bloomberg: страны G20 выработали общий подход к украинскому конфликту Unsplash

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Страны — члены «Большой двадцатки» избрали общий подход к украинскому конфликту. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванного французского чиновника.

«Все страны G20 пришли к единому походу относительно [конфликта] на Украине», — отметил собеседник издания.

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Как уточнили в материале, странам G20 предстоит найти компромисс с Россией.

Саммит «Большой двадцатки» состоится в Нью-Дели 9 и 10 сентября. Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Президент Владимир Путин не поедет на заседание в Индию. Мероприятие пропустит и председатель КНР Си Цзиньпин. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что Путин и его китайский коллега не договаривались о решении не ехать на G20.

Президента США Джо Байдена разочаровало то, что Си не посетит саммит. Американский лидер с нетерпением ждал встречи с главой КНР, уточнили «Известия».