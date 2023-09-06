06 сентября 2023, 23:51
Страны G20 выработали единый подход по конфликту на Украине — СМИ
Bloomberg: страны G20 выработали общий подход к украинскому конфликту
Страны — члены «Большой двадцатки» избрали общий подход к украинскому конфликту. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванного французского чиновника.
«Все страны G20 пришли к единому походу относительно [конфликта] на Украине», — отметил собеседник издания.
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Как уточнили в материале, странам G20 предстоит найти компромисс с Россией.
Саммит «Большой двадцатки» состоится в Нью-Дели 9 и 10 сентября. Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров.
Президент Владимир Путин не поедет на заседание в Индию. Мероприятие пропустит и председатель КНР Си Цзиньпин. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что Путин и его китайский коллега не договаривались о решении не ехать на G20.
Президента США Джо Байдена разочаровало то, что Си не посетит саммит. Американский лидер с нетерпением ждал встречи с главой КНР, уточнили «Известия».
G20
Украина
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