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    19 июля 2020, 02:02

    Страны G20 сделают все для преодоления кризиса и спасения рабочих мест

    Анастасия Кукова

    В совместном коммюнике страны «Группы двадцати» (G20) пообещали использовать все средства и возможности для борьбы с пандемией COVID-19 и вызванным ею кризисом, включая падение доходов населения и рост безработицы.
    Страны G20 сделают все для преодоления кризиса и спасения рабочих мест

    Документ был принят по итогам пресс-конференции на уровне министров финансов и управляющих центробанками, и опубликован на сайте группы.

    «Мы намерены продолжать использовать все доступные политические инструменты, чтобы защитить жизни людей, их рабочие места и доходы, поддерживать восстановление мировой экономики и повышать устойчивость финансовой системы, стараясь при этом не допустить упадка», — сказано в обобщающем документе.

    К расширению мирового сотрудничества после видеоконференции G20 призвала также директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Она подчеркнула, что прекращение поддержки при переходе на следующую фазу кризиса может помешать восстановлению мировой экономики и вызвать большие расходы. Георгиева пообещала изучить «дополнительные инструменты», которые помогут пережить коронавирусный кризис.

    В России пандемия спровоцировала рост безработицы до уровня 2012 года. Число россиян, потерявших работу, составило 4,6 миллиона человек, или 6,2% экономически активного населения