Страны G20 сделают все для преодоления кризиса и спасения рабочих мест

В совместном коммюнике страны «Группы двадцати» (G20) пообещали использовать все средства и возможности для борьбы с пандемией COVID-19 и вызванным ею кризисом, включая падение доходов населения и рост безработицы.

Документ был принят по итогам пресс-конференции на уровне министров финансов и управляющих центробанками, и опубликован на сайте группы.

«Мы намерены продолжать использовать все доступные политические инструменты, чтобы защитить жизни людей, их рабочие места и доходы, поддерживать восстановление мировой экономики и повышать устойчивость финансовой системы, стараясь при этом не допустить упадка», — сказано в обобщающем документе.

К расширению мирового сотрудничества после видеоконференции G20 призвала также директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Она подчеркнула, что прекращение поддержки при переходе на следующую фазу кризиса может помешать восстановлению мировой экономики и вызвать большие расходы. Георгиева пообещала изучить «дополнительные инструменты», которые помогут пережить коронавирусный кризис.

В России пандемия спровоцировала рост безработицы до уровня 2012 года. Число россиян, потерявших работу, составило 4,6 миллиона человек, или 6,2% экономически активного населения