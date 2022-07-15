Страны G20 предложили объединить минсельхозы для борьбы с кризисом

Участники «Большой двадцатки» обсуждают идею объединить министерства финансов и сельского хозяйства. Это поможет в борьбе с продовольственным кризисом, заявила на встрече министров финансов и глав ЦБ стран G20 делегат Индонезии Сри Индравати. Ее слова привел ТАСС.

«Группа „двадцати“ (G20) может создать единые министерства финансов и сельского хозяйства для борьбы с продовольственным кризисом», — сообщил автор статьи со ссылкой на выступление главы финансового ведомства Индонезии.

Сри Индравати заявила, что мир столкнулся с голодом на фоне боевых действий, экспортных ограничений и пандемии. Проблемы на рынке удобрений могут усугубить ситуацию на годы вперед. Встреча министров финансов и глав ЦБ стран G20 прошла под ее председательством. Участники обсудили способы решения продовольственного кризиса.