Главы министерств туризма стран G20 хотят поддержать введение паспортов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на проект совместного заявления.

Судя по документу, министры полагают, что такая инициатива поможет туризму восстановиться быстрее. А еще, по их мнению, она благотворно повлияет на мировую экономику.

«Мы подчеркиваем, что возобновление путешествий и туризма крайне важно для восстановления мировой экономики из-за прямого и непрямого влияния этого сектора на остальные», — говорится в тексте.

Главы министерств также считают, что благодаря пандемии появилась возможность «сформировать более устойчивый, жизнеспособный и открытый туристический сектор».

В середине марта Еврокомиссия представила проект цифрового зеленого сертификата о вакцинации от коронавируса. Предварительно, он должен быть внедрен к середине июня. Такой документ смогут получить не только привившиеся, но и те, кто уже переболел.

Проведенный в апреле опрос показал, что в России увеличилось число противников идеи введения паспортов для вакцинированных от коронавируса. Против ковид-паспортов выступили 62% респондентов.