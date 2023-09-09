Мир 09 сентября 2023, 14:07 Страны G20 официально признали различие оценок ситуации на Украине G20 в итоговом заявлении по Украине признала различие оценок конфликта РИА «Новости»

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Страны G20 официально признали различие взглядов и оценок по украинскому конфликту среди членов группы. Об этом свидетельствует принятая ею итоговая декларация, отметил ТАСС.

Кроме того, из документа следует, что «Группа двадцати» выступила против применения и угроз применения ядерного оружия и призвала к мирному разрешению конфликта и диалогу. Еще один призыв G20 касается зерновой сделки — сообщество сошлось на том, что ее необходимо осуществить в полном объеме, чтобы обеспечить поставки продовольствия из России и с Украины. Также группа призвала к реформированию ВТО.

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Ранее СМИ писали, что дипломаты стран «Большой двадцатки» согласовали «компромиссные формулировки» по украинскому конфликту и ждут одобрения лидеров государств.