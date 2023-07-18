Мир 18 июля 2023, 20:32 Страны G20 не смогли согласовать совместное заявление из-за споров по Украине Главы Минфинов G20 не согласовали совместное заявление из-за разногласий по Украине РИА «Новости»

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Министры финансов и управляющие Центробанков стран G20 по итогам встречи в Гандинагаре не смогли согласовать совместное заявление из-за споров по Украине. Об этом сообщила на брифинге глава Минфина Индии Нирмала Ситараман, уточнил ТАСС.

Пока стороны приняли только резюме председателя и итоговый документ.

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«Все министры финансов G20 и управляющие центральными банками согласились с пунктами 1, 4 и пунктами с 6 по 26, а также с приложениями 1 и 2», — указали в заявлении по итогам третьей встречи в рамках председательства Индии.

Ситамаран отметила, что министры G20 до сих пор не могут найти «общий язык» по российско-украинскому конфликту.

В заявлении Китай посчитал встречу неподходящим форумом для обсуждения геополитических вопросов. Россия отмежевалась от статуса заявления как общего итогового документа из-за ссылок в пунктах 2, 3 и 5, где упомянули ситуацию на Украине и ее влияние на мировую экономику: инфляцию, цепочки поставок, усиление энергетической и продовольственной нестабильности и повышение рисков для финансовой стабильности.

На прошлой встрече глав Минфинов и Центробанков G20 в феврале совместное заявление приняли, но только за исключением пунктов по осуждению действий России и Украины, не поддержанных участниками от КНР и РФ.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард отмечал, что работу «Большой двадцатки» парализует, если страны-участницы будут обсуждать на саммите лишь ситуацию на Украине. Он призвал защитить G20 как площадку для глобального диалога, где можно находить решения.