Мир 25 ноября 2023, 15:01 Страны Евросоюза указали на необходимость смягчить санкции против России Bloomberg: в Евросоюзе захотели смягчить предложения ЕК по санкциям против РФ РИА «Новости»

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Ряд стран Евросоюза выступили с предложением смягчить антироссийские санкции. Некоторые государства начали настаивать на отмене определенных ограничений, направленных на пресечение обхода мер против России через третьи страны, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Еврокомиссия предложила запретить импортерам перепродавать товары из России или для использования в России. В ЕК также настаивали на введении новых требований о внесении на целевой депозитный счет компаний определенной суммы, половина которой должна уходить в целевой фонд для Украины. Это будет происходить в случае нарушения санкций. Контракты с конкретными организациями также грозятся разорвать.

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«Но дипломатические представители из группы крупных стран-членов выразили ряд опасений в связи с этим предложениями, в том числе о законности», — указали в материале.

По данным агентства, некоторые страны ЕС также захотели уменьшить радиус распространения новых потенциальных санкций и сократить список товаров, на которые будут распространяться ограничения.

Кроме того, государства выразили опасения насчет требований по контрактам, которые могут снизить конкурентоспособность многих компаний.

Ранее Чехия заявила о намерении продлить особое разрешение Евросоюза на импорт российской нефти. Страна также поддержит Словакию, если та обратиться в ЕС с таким предложением.