Страны ЕС смогут сами определить, на сколько сокращать энергопотребление | 360°

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Страны ЕС смогут сами определить, на сколько сокращать энергопотребление

Corriere della Sera: в пиковые часы экономия электричества в странах ЕС будет не менее 7%

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Страны Евросоюза сами определят, на сколько сократить энергопотребление. Об этом стало известно из плана Еврокомиссии по борьбе с серьезным энергетическим кризисом в Европе. Документ попал в распоряжение итальянской газеты Corriere della Sera.

Одна установленная планка все же есть. В пиковые часы экономия должна быть не меньше 7%.

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«Каждая страна — член ЕС сможет самостоятельно решать, на сколько процентов сокращать энергопотребление, при условии, что в пиковые часы экономия составит по меньшей мере 7%», — уточнили в газете.

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Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отметил, что экономия — действенный метод, но «он не гарантирует стабилизации рынка и прохождения отопительного сезона», так как есть много неизвестных факторов, связанных с погодными условиями.

Ранее Еврокомиссар Кадри Симсон заявила, что экономия жителями электроэнергии — это проявление патриотизма.

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