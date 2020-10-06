Страны Евросоюза отзывают часть послов в Белоруссии

Глава МИД Польши Збигнев Рау сообщил, что некоторых послов ЕС в Белоруссии отзовут в свои страны для консультаций.

«По согласованию с EEAS (Европейская служба внешних связей) и странами-членами ЕС мы приняли решение отозвать на консультации часть послов, аккредитованных в Белоруссии», — написал министр в Twitter.

2 октября стало известно, что Минск предложил Польше и Литве до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в стране — с 50 до 18 и с 25 до 14 дипломатов. Своих послов Белоруссия соответственно тоже отозвала.

В МИД республики отметили, что решение связано с «откровенно недружественными телодвижениями» в отношении Минска. Страны пытаются вмешиваться во внутренние дела соседнего государства и игнорируют базовые суверенные права Белоруссии.

Обе страны не стали отзывать своих послов. А Вильнюс даже заявил, что не станет сокращать дипломатическое присутствие.

Збигнев Рау не уточнил, отзывается ли на консультации посол Польши в Белоруссии.