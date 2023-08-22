Мир 22 августа 2023, 15:21 Страны Евросоюза обсудят в Толедо конфликт на Украине Главы МИД и обороны стран ЕС обсудят в Толедо 29–31 августа конфликт на Украине РИА «Новости»

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Конфликт на Украине станет темой встреч министров иностранных дел и обороны стран Евросоюза в Испании. Заседания пройдут с 29 по 31 августа, объявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Его процитировал ТАСС.

«Следующая встреча на высоком уровне, где будут обсуждаться связанные с Украиной вопросы, заседание глав МИД и обороны — в Толедо на следующей неделе», — сказал он.

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Петер Стано уточнил, что министры обсудят конфликт и другие связанные с этой страной вопросы. Заседания министров назначили на период с 29 по 31 августа.

В марте в Стокгольме прошло неформальное заседание Совета Евросоюза, а в рамках него — встреча министров обороны с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга на тему Украины, сообщили «Известия». Они обсудили военную помощь, в том числе подготовку солдат по программе EUMAM Ukraine.