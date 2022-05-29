Вслед за Венгрией страны Евросоюза уступают требованиям президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях. Об этом написали обозреватели Джон Фоллейн и Альберто Нарделли в статье для агентства Bloomberg.

Стремление стран Европы «наказать» РФ за проводимую спецоперацию не продвигается дальше риторики, считают авторы материала.

Члены Евросоюза, как указано, нарушают свои обещания «нанести удар» по энергетической отрасли.

«Основное внимание было уделено отказу Венгрии поддержать санкции, однако другие страны уступают требованиям Путина о платежах за газ в рублях», — отметили обозреватели.

В ЕС, по их мнению, наметился раскол между его западными и восточными членами сразу по нескольким вопросам: о поставках оружия на Украину, о диалоге с российским лидером и об условиях, которые Киев должен будет принять в рамках будущего мирного договора.

«Дипломаты и официальные лица все больше разочаровываются в связи с тем, что у ЕС, вероятно, кончаются возможности нанести болезненный экономический удар по России», — отметили авторы материала.

Еще в начале апреля Венгрия согласилась платить за российский газ в рублях. Как заявлял тогда венгерский премьер Виктор Орбан, если Россия требует платить за газ в рублях, страна пойдет на это. Орбан также выразил уверенность в том, что «придется заплатить» за санкции против России.