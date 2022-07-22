Европейские страны выслали только половину российских разведчиков, работающих под дипломатическим прикрытием. С таким заявлением выступил глава британской службы внешней разведки МI-6 Ричард Мур.

«По всей Европе была выслана примерно половина, по последним подсчетам, более 400 сотрудников российской разведки, действующих под дипломатическим прикрытием. Это, вероятно, наполовину сократило их способность вести свою деятельность по шпионажу в Европе», — сказал Мур.

О высылке сотрудников посольств он заговорил во время выступления на конференции по безопасности в США. При этом он не предоставил никаких доказательств своих слов, отметили издание The Guardian. Также Мур не сообщил, примут ли британские власти новые меры в отношении российских дипломатов.

После начала спецоперации на Украине европейские страны устроили массовую высылку российских дипломатов. В их числе оказались Польша, Германия, Италия, Франция, Словакия и Бельгия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию срежиссированной США.