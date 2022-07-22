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    22 июля 2022, 04:58

    Страны Европы выслали лишь половину российских разведчиков — глава MI-6

    Глава МI-6 Мур: страны Европы выслали лишь половину российских разведчиков

    Дарья Бунякова

    Европейские страны выслали только половину российских разведчиков, работающих под дипломатическим прикрытием. С таким заявлением выступил глава британской службы внешней разведки МI-6 Ричард Мур.

    Страны Европы выслали лишь половину российских разведчиков — глава MI-6

    «По всей Европе была выслана примерно половина, по последним подсчетам, более 400 сотрудников российской разведки, действующих под дипломатическим прикрытием. Это, вероятно, наполовину сократило их способность вести свою деятельность по шпионажу в Европе», — сказал Мур.

    О высылке сотрудников посольств он заговорил во время выступления на конференции по безопасности в США. При этом он не предоставил никаких доказательств своих слов, отметили издание The Guardian. Также Мур не сообщил, примут ли британские власти новые меры в отношении российских дипломатов.

    После начала спецоперации на Украине европейские страны устроили массовую высылку российских дипломатов. В их числе оказались Польша, Германия, Италия, Франция, Словакия и Бельгия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию срежиссированной США.