Страны Европы уличили в желании выслужиться перед НАТО в оценке ситуации на Украине

Некоторые европейские страны инициативно стремятся выслужиться перед НАТО и Соединенными Штатами в своем «яростном неприятии» ситуации на Украине. Такое мнение выразил директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

Страны ЕС и НАТО реагируют, прежде всего, «в духе пресловутой евроатлантической солидарности», отметил Пилипсон в беседе с РИА «Новости».

«В ряде случаев, к сожалению, фиксируем инициативное стремление отдельных столиц выслужиться перед Брюсселем и Вашингтоном в своем „яростном неприятии“ событий на Украине», — отметил он.

Российскую сторону, как добавил директор департамента, «несколько озадачила» реакция со стороны официальных лиц Словении — по уровню русофобии.

«В одностороннем порядке разрываются межведомственные соглашения. Граждане Словении отказываются от российских государственных наград, дело доходит до враждебных акций в отношении наших представительств в Любляне», — заявил Пилипсон.

При этом он отметил, что такие действия происходят на фоне учрежденного в прошлом году Дня российско-словенской дружбы. Пилипсон также подчеркнул, этот день был учрежден по инициативе словенской стороны.

Премьер-министры Польши, Чехии и Словении изъявили желание отправиться Киев. Там они хотели встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским премьером Денисом Шмыгалем. Как отметила пресс-служба польского правительства, целью визита стало подтверждение безоговорочной поддержки суверенитета и независимости Украины со стороны ЕС, а также предоставление широкого пакета поддержки Украинского государства и общества.