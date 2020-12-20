Страны Европы стали закрываться от Великобритании из-за мутации коронавируса

Четыре страны Евросоюза приостановили авиасообщение с Великобританией из-за мутации коронавируса. Это Бельгия, Италия, Австрия и Нидерланды. Еще несколько стран такое решение рассмотрят в ближайшее время.

В частности, Бельгия прервала авиасообщение пока только на сутки, сообщает телеканал RTBF.

«Вслед за Нидерландами, Бельгия также закроет свою границу с Соединенным Королевством в это воскресенье в ответ на обнаружение в стране нового типа COVID-19», — говорится в сообщении.

Кроме того, Италия тоже запретила полеты в Великобританию. Об этом сообщил в Facebook глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо. По его словам, сейчас важно защитить здоровье народа. Австрия тоже присоединилась к этим странам и объявила о закрытии авиасообщения.

Также сегодня авиарейсы из Британии приостановили Нидерланды. Запрет будет действовать до 1 января 2021 года. Еще несколько стран находятся в раздумьях. По данным телеканала BFMTV, Франция может перекрыть не только рейсы, но и железнодорожное сообщение с Великобританией.

Премьер-министр Биньямина Нетаньяху и министр здравоохранения Израиля Юлия Эдельштейн тоже намерены закрыть въезд в страну из Британии. Запрет может распространиться также на туристов из Дании и Южной Африки, сообщает ТАСС. Германия пока не решила, запрещать полеты или нет. Но вопрос поставлен на повестку дня, уточняет Bild.