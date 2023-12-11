Мир 11 декабря 2023, 06:31 Страны Европы создали новую коалицию «морской помощи» Украине Великобритания и Норвегия возглавили новую коалицию помощи флоту Украины Ministry of Defense of Ukraine

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Новая европейская коалиция займется поставкой кораблей и укреплением военного фота Украины. Объединение возглавили Великобритания и Норвегия, сообщил британский МИД.

«Великобритания вместе с Норвегией возглавит новую Коалицию по морским возможностям, которая будет поставлять корабли и транспортные средства для укрепления способности Украины действовать на море», — объявила пресс-служба министерства.

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Новая коалиция рассчитана на долгосрочную поддержку. Она займется обучением, созданием инфраструктуры, поставкой кораблей и оборудования для укрепления возможностей украинского флота в Черном море. Министр обороны Грант Шаппс подтвердил закупку первых двух минных кораблей класса Sandown (MCMV) Королевского флота для ВМС Украины. В министерстве заявили, что в долгосрочной перспективе это поможет не только укрепить безопасность в регионе, но и сделать украинский военно-морской флот совместимым с военно-морскими силами НАТО.

С 2014 года Великобритания обучила 52 тысячи украинских солдат, а с февраля 2022 года выделила на военную помощь киевскому режиму 4,6 миллиарда фунтов стерлингов (более 530 миллиардов рублей). Вооруженные силы Украины получили самонаводящиеся ракеты Brimstone-2 и танки Challenger 2.