Страны Европы призвали Россию не признавать независимость ДНР и ЛНР

Сразу шесть стран призвали Россию не признавать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Совместное заявление сделали Франция, Германия, Ирландия, Эстония, Албания и Норвегия.

Документ представил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер. Он выступил после заседания Совбеза всемирной организации, касающегося выполнения Минских соглашений.

«Мы предупреждаем, что такой шаг приведет к дальнейшему нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины и напрямую нарушит дух и букву Минских соглашений», — заявил постпред.

Согласно заявлению, страны Европы обеспокоены инициативой Госдумы обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Участники заявления отметили, что они полностью поддерживают территориальную целостность Украины и остаются привержены Минским соглашениям.

По словам де Ривьеры, страны призывают российскую сторону к конструктивным действиям и выполнению все обязательств для реализации Минских документов. При этом Россия неоднократно напоминала, что является лишь посредником в этом вопросе.