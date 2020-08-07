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    07 августа 2020, 15:14

    Страны Европы призвали Белоруссию освободить всех политзаключенных

    Полина Петрова

    Представители Варшавы, Берлина и Парижа призвали Белоруссию освободить всех политзаключенных перед выборами на пост главы республики, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление МИД трех стран.
    Страны Европы призвали Белоруссию освободить всех политзаключенных

    Сотрудники МИД государств пояснили, что необходимо в том числе отпустить арестованных кандидатов на пост президента Белоруссии. Они напомнили о важности проведения честных выборов, информирует «Экспресс газета».

    «Призываем руководителей Белоруссии освободить всех находящихся в заключении по политическим мотивам. Нет иного пути к укреплению независимости страны, чем проведение подлинного социального и инклюзивного диалога», — уточняется в сообщении.

    Президентские выборы в республике состоятся 9 августа. Два оппонента действующего лидера государства Александра Лукашенко, среди которых блогер Сергей Тихановский и бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, накануне были арестованы. Жители страны отреагировали на это протестами.

    Новости SMI.FM