Страны Европы призвали Белоруссию освободить всех политзаключенных

Сотрудники МИД государств пояснили, что необходимо в том числе отпустить арестованных кандидатов на пост президента Белоруссии. Они напомнили о важности проведения честных выборов, информирует «Экспресс газета».

«Призываем руководителей Белоруссии освободить всех находящихся в заключении по политическим мотивам. Нет иного пути к укреплению независимости страны, чем проведение подлинного социального и инклюзивного диалога», — уточняется в сообщении.

Президентские выборы в республике состоятся 9 августа. Два оппонента действующего лидера государства Александра Лукашенко, среди которых блогер Сергей Тихановский и бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, накануне были арестованы. Жители страны отреагировали на это протестами.