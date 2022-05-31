Страны Европы почти единогласно выступили против членства Украины в ЕС

Вступление Украины в ЕС — вопрос не ближайшего времени. Это связано с позицией европейских стран — почти все они не готовы принять нового члена организации. Об этом заявил Премьер-министр Италии Марио Драги. Его слова процитировал ТАСС.

Премьер-министр Италии этом он сообщил пресс-конференции по итогам саммита ЕС. Также Драги отметил, что лично он выступает в поддержку членства Украины в Евросоюз.

«Я поддерживаю с самого начала вхождение Украины в ЕС. Все крупные страны ЕС возражают против статуса кандидата Украины в ЕС, исключая Италию. <…> Мы можем запросить статус кандидата, но сейчас это не предвидится из-за оппозиции стран», — сказал премьер-министр Италии.

Также он отметил, что Украины есть и другой путь в ЕС. По его словам, Еврокомиссия рассматривает возможность ускоренной процедуры.

О том, как президент Украины Владимир Зеленский добивается вступления страны в ЕС, рассказали журналисты RT. Из их материала следует, что глава страны стал своего рода обузой для Евросоюза.