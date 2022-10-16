Страны Европы переживают энергетический шок невиданных масштабов | 360°

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Страны Европы переживают энергетический шок невиданных масштабов

la Repubblica: Европа столкнулась с энергетическим шоком невиданных масштабов

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Жителям Италии приходят счета за электроэнергию, которые выросли почти в два раза. Об этом рассказал президент аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли.

«В октябре мы наблюдаем почти удвоение тарифов, которые держались на одном уровне с начала текущего года», — цитирует его газета La Repubblica.

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Табарелли сообщил, что ранее газ стоил 0,7– 0,8 евро за кубометр, в начале 2022 года цена поднялась до 1,37 евро, а в октябре преодолела отметку в 2,3 евро.

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«Европа и Италия переживают энергетический шок невиданных ранее масштабов», — заявил президент компании.

По его мнению, жителям Италии нужно начать готовиться к нормированному потреблению газа предстоящей зимой.

Ранее в Венгрии ввели чрезвычайное положение в области энергетики. Многие европейские страны уже ощутили нехватку угля и газа. При этом Евросоюз не торопится снимать санкции с России.

Италия

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