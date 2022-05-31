Страны Европы обнищали оружием после поставок на Украину
Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС создаст спецгруппу пвмесным закупкам оружия
Запасы вооружения стран Европы обнищали после поставок боеприпасов ВСУ. ЕС восполнит их сообща. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее слова процитировали в Telegram-канале РЕН ТВ.
«ЕС создаст целевую группу по совместным закупкам вооружений, чтобы восполнить запасы оружия, отправленного на Украину», — сказала она.
Точный состав сообщества пока неизвестен. Также пока не сообщается дата начала работы такой группы.
Ранее фон дер Ляйен пообщалась с украинским лидером Владимиром Зеленским и обсудила планы по восстановлению страны. Об этом 19 мая сообщил RT. Она сказала, что Еврокомиссия выделит финансовую поддержку Украине. С ее помощью власти страны смогут отреставрировать регионы, пострадавшие от конфликта с Россией. Также ведомство подготовило план по поддержке восстановлению Украины.
По словам фон дер Ляйен, правительство Зеленского в ближайшее время получит новую выплату макрофинансовой помощи.