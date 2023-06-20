Мир 20 июня 2023, 15:26 Страны Европы испугались возможного выхода России из ОБСЕ Дипломат Гаврилов: в Европе надеются, что Россия не выйдет из ОБСЕ после давления на нее РИА «Новости»

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Европейские страны надеются, что Россия не решит выйти из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после давления на российских дипломатов из-за украинского конфликта. Такое заявление сделал глава делегации РФ на переговорах в Вене по темам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Об этом написало РИА Новости.

«Представляете, они на полном серьезе нам говорят: не выходите пока из ОБСЕ, пусть шоу продолжается. Доносится до них, и мы используем эти инструменты, чтобы доносить», — сказал он, отвечая на вопрос о том, прислушиваются ли страны ЕС в международных организациях к позиции РФ.

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Ранее российские дипломаты на форуме ОБСЕ в первый раз в истории данной организации представили доказательства преступлений киевского режима в Донбассе, совершенных при спонсорстве Соединенных Штатов. Гаврилов уточнил, что участникам показали фрагменты боеприпасов к РСЗО HIMARS, которые украинские силы применяют.

Ранее постоянный российский представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что организация больше не занимается дипломатией и не ведет диалог. Вместо этого ее участники обсуждают только конфликт на Украине.