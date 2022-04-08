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    08 апреля 2022, 17:31

    Страны ЕС заморозили активы РФ и Белоруссии на 29,5 миллиарда евро

    Оксана Кириллова

    Страны ЕС заморозили российские и белорусские активы на 29,5 миллиарда евро. Об этом сообщили на сайте Еврокомиссии.

    Страны ЕС заморозили активы РФ и Белоруссии на 29,5 миллиарда евро

    По данным комиссии, более половины государств — членов ЕС сообщили о мерах, принятых для замораживания активов двух стран. В частности, это такие активы, как лодки, вертолеты, недвижимость и произведения искусства, на сумму почти 6,7 миллиарда евро. Кроме того, было заблокировано около 196 миллиардов евро транзакций.

    По данным ЕС, замороженные активы связаны с российскими и белорусскими олигархами и организациями, подпавшими под санкции.

    В марте Еврокомиссия создала «целевую группа по замораживанию и захвату». Ее представители регулярно встречаются и обсуждают «обеспечение лучшей координации применения санкций ЕС против российских и белорусских физических лиц и компаний».

    Сегодня целевая группа встретилась с представителями США и Украины, чтобы обсудить международное сотрудничество по обеспечению соблюдения санкций, отмечено в сообщении Еврокомиссии.

    Накануне ЕС согласовали пятый пакет санкций против РФ.