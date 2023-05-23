Мир 23 мая 2023, 10:40 Страны ЕС захотели компенсировать поставки оружия на Украину Боррель: страны ЕС представили счет на 10 млрд евро за поставки оружия Украине United States Air Force

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Страны Европейского союза представили счет на 10 миллиардов евро для компенсации поставок оружия Украине. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, его слова привел ТАСС.

«Для компенсации поставок оружия Украине страны Евросоюза представили Брюсселю счет на 10 миллиардов евро. Это гораздо больше, чем мы ожидали», — заявил он.

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Ранее Боррель заявил, что ЕС увеличит поставки всех возможных типов вооружений Украине для достижения приемлемого результата ВСУ на поле боя. Он подчеркнул, что успех Украины зависит не только от обучения ее военнослужащих на европейских военных базах, но и от поставок боеприпасов и оружия.

Дипломат отметил, что после начала конфликта на полигонах Евросоюза обучение прошли порядка 15 тысяч боевиков ВСУ. Такое же число военных обучат до конца нынешнего года.

Глава немецкого правительства Олаф Шольц также заявлял, что ЕС продолжит помогать Украине вплоть до окончания боевых действий.