Мир 10 июня 2023, 10:25 Страны ЕС уличили в войне против России Спикер ГД Володин заявил, что страны Евросоюза воюют против России РИА «Новости»

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Евросоюз развязал войну против России. Поставленную Украине из стран ЕС военную технику используют для терактов на территории РФ и атак на мирных людей. На это в своем Telegram-канале указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Страны Евросоюза воюют против нашей страны», — подчеркнул он.

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Володин отметил, что лидеры государств ЕС делают вид, будто бы не имеют отношения к беспределу украинских боевиков.

«Будто [президент Украины Владимир] Зеленский и его подручные используют вооружение без их ведома», — сказал он.

Вместо того, чтобы публично осуждать кровавые преступления, подчеркнул спикер Госдумы, на Западе заняты лишь разговорами о санкциях против России.

От ограничений, по его словам, страдает в первую очередь сама Европа. В конечном итоге антироссийские рестрикции приведут ЕС к краху. На развитие РФ они не повлияют.