10 июня 2023, 10:25
Страны ЕС уличили в войне против России
Спикер ГД Володин заявил, что страны Евросоюза воюют против России
Евросоюз развязал войну против России. Поставленную Украине из стран ЕС военную технику используют для терактов на территории РФ и атак на мирных людей. На это в своем Telegram-канале указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Страны Евросоюза воюют против нашей страны», — подчеркнул он.
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Володин отметил, что лидеры государств ЕС делают вид, будто бы не имеют отношения к беспределу украинских боевиков.
«Будто [президент Украины Владимир] Зеленский и его подручные используют вооружение без их ведома», — сказал он.
Вместо того, чтобы публично осуждать кровавые преступления, подчеркнул спикер Госдумы, на Западе заняты лишь разговорами о санкциях против России.
От ограничений, по его словам, страдает в первую очередь сама Европа. В конечном итоге антироссийские рестрикции приведут ЕС к краху. На развитие РФ они не повлияют.
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