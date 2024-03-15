Мир 15 марта 2024, 19:57 Страны ЕС собрались выступить с заявлением о выборах президента России РИА «Новости»: страны ЕС сделают заявление о выборах президента России РИА «Новости»

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Страны — участницы Евросоюза намерены в понедельник, 18 марта, обнародовать совместное заявление по выборам президента России. Об этом со ссылкой на высокопоставленный европейский источник сообщило РИА «Новости».

По его словам, тему хотят обсудить на встрече глав МИД стран сообщества. Она пройдет в Брюсселе 18 марта.

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«Они будут это обсуждать, кроме того, страны ЕС планируют выступить с совместным заявлением в понедельник утром», — указал источник агентства.

Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней. Голосование продлится с 15 по 17 марта. Избирательные участки по всей стране будут работать с 08:00 до 20:00.

Претендентами на пост главы государства стали четыре кандидата, зарегистрированных ЦИК. Это Леонид Слуцкий, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Владимир Путин.