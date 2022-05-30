Страны ЕС снова не смогут договориться о запрете на импорт нефти из России

На саммите 30 мая страны Евросоюза снова не смогут согласовать запрет на импорт нефти из России, заявил премьер-министр Эстонии Каю Каллас. Об этом написало агентство Reuters.

«Я не думаю, что мы сможем сегодня достигнуть соглашения», — отметил эстонский премьер.

По его мнению, с большей вероятностью договориться удастся на следующем саммите глав ЕС, который намечен на июнь.

Очередной пакет антироссийских санкций, по замыслу Еврокомиссии, должен включать нефтяное эмбарго. Именно по этому вопросу страны не могут найти компромисс уже три недели. К примеру, в Венгрии отметили, что ущерб от принятия этого решения будет катастрофическим для Европы. Накануне сообщалось, что лидеры стран Евросоюза вновь не сумели договориться. В то же время в МИД Франции утром 30 мая выразили надежду на скорое единогласное принятие решения, написал RT. Государственный секретарь по европейским делам Клеман Бон напомнил, что соглашения уже достигнуты по пяти пакетам санкций.