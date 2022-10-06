Мир 06 октября 2022, 19:55 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Страны ЕС предложили коридор цен на газ для борьбы с инфляцией — СМИ Reuters: страны ЕС предложили создать «динамический коридор цен на газ» unsplash

Читать 360tv в

Польша, Греция, Италия и некоторые другие страны Евросоюза подготовили предложения в Еврокомиссию о создании «динамического коридора цен» на газ, чтобы снизить цены на энергоносители и замедлить инфляцию. Об этом сообщило издание Reuters, в распоряжении которого оказался проект соответствующего документа.

По задумке авторов проекта, коридор должен быть гибким, а верхняя граница — высокой, чтобы избежать дефицита поставок. Однако предлагается разрешить закупать газ и по более высокой цене, когда это необходимо для привлечения поставок. Коридор хотят использовать в любых оптовых транзакциях «без привязки к определенным способам использования природного газа».

Реклама

Лидеры стран Евросоюза планируют обсудить инициативу 7 октября. В этот день в Праге состоится первое заседание Европейского политического сообщества. Главными темами станут Украина и энергетический кризис. Как ранее заявил президент Франции Эммануэль Макрон, на саммите лидеры государств ЕС поработают над стратегией снижения цен на электричество и газ.

Реклама

0 0 0 0 0 0