Страны ЕС предложили коридор цен на газ для борьбы с инфляцией — СМИ | 360°

Все новости

Мир

06 октября 2022, 20:19

Украина выдала украденные у дантиста зубы пациентов за свидетельство российских пыток

Мир

06 октября 2022, 20:18

«Антипутинский мегасаммит» в Европе рассмешил читателей немецких СМИ

Реклама

Эксклюзив

06 октября 2022, 20:17

Семья напавшего на ученика Усть-Сосновской школы принесла извинения пострадавшему

Эксклюзив

06 октября 2022, 20:14

Возле Москва-Сити полностью выгорели две машины

Мир

06 октября 2022, 20:13

Попытка обелить себя и отказаться от Украины. Почему США дистанцировались от убийства Дугиной

Подмосковье

06 октября 2022, 20:08

Около 16 тысяч человек приняли на работу в сеть «Вкусно – и точка» в Подмосковье

Мир

06 октября 2022, 19:55

Страны ЕС предложили коридор цен на газ для борьбы с инфляцией — СМИ

Путешествия

06 октября 2022, 19:54

Круизные суда начнут ходить по Каспийскому морю в 2023 году

Мир

06 октября 2022, 19:52

Экономист Рожанковский: ограничение цен на нефть из РФ навредит Западу

Мир

06 октября 2022, 19:55

Страны ЕС предложили коридор цен на газ для борьбы с инфляцией — СМИ

Reuters: страны ЕС предложили создать «динамический коридор цен на газ»

Читать 360tv в

Польша, Греция, Италия и некоторые другие страны Евросоюза подготовили предложения в Еврокомиссию о создании «динамического коридора цен» на газ, чтобы снизить цены на энергоносители и замедлить инфляцию. Об этом сообщило издание Reuters, в распоряжении которого оказался проект соответствующего документа.

По задумке авторов проекта, коридор должен быть гибким, а верхняя граница — высокой, чтобы избежать дефицита поставок. Однако предлагается разрешить закупать газ и по более высокой цене, когда это необходимо для привлечения поставок. Коридор хотят использовать в любых оптовых транзакциях «без привязки к определенным способам использования природного газа».

Реклама

Лидеры стран Евросоюза планируют обсудить инициативу 7 октября. В этот день в Праге состоится первое заседание Европейского политического сообщества. Главными темами станут Украина и энергетический кризис. Как ранее заявил президент Франции Эммануэль Макрон, на саммите лидеры государств ЕС поработают над стратегией снижения цен на электричество и газ.

Реклама

Газ

Евросоюз

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама