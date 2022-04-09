Страны ЕС перестали пропускать зарегистрированные в России автомобили

Страны Евросоюза прекратили пропуск автомобилей, зарегистрированных в РФ и Белоруссии. Об этом ТАСС рассказали в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

Пропускать российский и белорусский автотранспорт перестали 8 апреля. Решение объяснили новыми санкциями против РФ.

«Таможенные службы стран Европейского союза, граничащих с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах», — пояснили агентству в пресс-службе ФТС.

Пятый пакет антироссийских санкций согласовали 7 апреля. Российским и белорусским автотранспортным компаниям запретили перевозить товары автомобильным транспортом на территории ЕС. Исключения — перевозки в гуманитарных целях и транспортировка фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и продовольственных товаров.

Кроме того, ограничения предусматривают запрет импорта угля из России с августа 2022 года, продление ограничений на ввоз в ЕС цемента, древесины, морепродуктов, алкоголя и изделий из резины из России. Морским судам под российским флагом теперь запрещено заходить в порты ЕС. Исключение — перевозка сельхозпродукции, продуктов питания и гумпомощи.