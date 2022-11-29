Мир 29 ноября 2022, 02:51 Страны ЕС не смогли договориться о потолке цен на российскую нефть — СМИ Reuters: Страны ЕС не смогли договориться о потолке цен на российскую нефть РИА «Новости»

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Представители правительств европейских государств не достигли соглашения относительно цен на российскую нефть, сообщил дипломатический источник агентства Reuters.

«Договоренности нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша не может согласиться с ценой», — рассказал собеседник.

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Цена российского сорта нефти Urals снизилась до 51,96 доллара за баррель, что ниже предполагаемого потолка цен. При этом в Евросоюзе рассчитывали установить порог в районе 65-70 долларов за баррель.

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Как утверждают СМИ, переговоры зашли в тупик из-за позиции Польши и прибалтийских государств, которые считают предложение Еврокомиссии «щедрым». Однако Греция и Мальта не согласны с ними — эти страны перевозят топливо не хотят, чтобы стоимость российской нефти снижалась.

В экспертном сообществе неоднократно подчеркивали, что ситуация на мировом энергетическом рынке ставит под угрозу единство стран Евросоюза. Экономика этих стран уже дала трещину.