29 ноября 2022, 02:51
Страны ЕС не смогли договориться о потолке цен на российскую нефть — СМИ
Reuters: Страны ЕС не смогли договориться о потолке цен на российскую нефть
Представители правительств европейских государств не достигли соглашения относительно цен на российскую нефть, сообщил дипломатический источник агентства Reuters.
«Договоренности нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша не может согласиться с ценой», — рассказал собеседник.
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Цена российского сорта нефти Urals снизилась до 51,96 доллара за баррель, что ниже предполагаемого потолка цен. При этом в Евросоюзе рассчитывали установить порог в районе 65-70 долларов за баррель.
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Как утверждают СМИ, переговоры зашли в тупик из-за позиции Польши и прибалтийских государств, которые считают предложение Еврокомиссии «щедрым». Однако Греция и Мальта не согласны с ними — эти страны перевозят топливо не хотят, чтобы стоимость российской нефти снижалась.
В экспертном сообществе неоднократно подчеркивали, что ситуация на мировом энергетическом рынке ставит под угрозу единство стран Евросоюза. Экономика этих стран уже дала трещину.
Евросоюз
Цена на нефть
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