Переговоры стран Евросоюза о нефтяном эмбарго оказались сложными. Пока послы не смогли договориться о введении новых антироссийских санкций, сообщило агентство Reurets со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

«В воскресенье ЕС не смог договориться об эмбарго на российскую нефть, но дипломаты все же попытаются добиться прогресса в преддверии саммита», — заявили авторы материала.

По словам собеседника агентства, в понедельник, 30 мая, пройдет новое заседание комитета постоянных представителей в Брюсселе. Пока у сторон по-прежнему остается много вопросов, которые нужно решить. Страны Евросоюза рассматривают санкции против России единым пакетом.

Как уточнили журналисты, предлагаемые ограничительные меры в отношении поставок нефти и являются частью шестого пакета санкций ЕС. Введение ограничений задержала Венгрия, которая заявляет, что нефтяное эмбарго нанесет сокрушительный удар по ее экономике. Страна не сможет быстро переключиться на другие источники сырья. Аналогичные опасения высказали Словакия и Чехия.