Страны Евросоюза не имеют права вести параллельные переговоры и согласовывать параллельные поставки вакцин от коронавируса в обход Брюсселя. В ЕС ранее договорились вести переговоры с шестью компаниями-производителями вместе.

«Никто не может вести параллельные переговоры или согласовывать параллельные поставки. Мы договорились вести переговоры с [шестью западными] компаниями-поставщиками только вместе, солидарно все 27 государств», — приводит ТАСС слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

Она добавила, что договоренность носит юридически обязывающий характер для всех стран Европейского союза.

Фон дер Ляйен, что вопрос о поставках российской вакцины «Спутник V» можно поднимать только после сертифицирования препарата в ЕС, хотя ранее Еврокомиссия признала право регуляторов европейских самостоятельно сертифицировать российскую вакцину в случае экстренной необходимости.

В Европейском союзе сейчас сертифицированы вакцины компаний Pfizer и Moderna. Заключены контракты на поставки до 760 миллионов доз препарата. Ими можно привить две трети населения Европы.