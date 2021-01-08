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    08 января 2021, 15:33

    Страны ЕС не имеют права вести параллельные переговоры по вакцинам от коронавируса — глава ЕК

    Андрей Иванов

    Страны Евросоюза не имеют права вести параллельные переговоры и согласовывать параллельные поставки вакцин от коронавируса в обход Брюсселя. В ЕС ранее договорились вести переговоры с шестью компаниями-производителями вместе.
    Страны ЕС не имеют права вести параллельные переговоры по вакцинам от коронавируса — глава ЕК

    «Никто не может вести параллельные переговоры или согласовывать параллельные поставки. Мы договорились вести переговоры с [шестью западными] компаниями-поставщиками только вместе, солидарно все 27 государств», — приводит ТАСС слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

    Она добавила, что договоренность носит юридически обязывающий характер для всех стран Европейского союза.

    Фон дер Ляйен, что вопрос о поставках российской вакцины «Спутник V» можно поднимать только после сертифицирования препарата в ЕС, хотя ранее Еврокомиссия признала право регуляторов европейских самостоятельно сертифицировать российскую вакцину в случае экстренной необходимости.

    В Европейском союзе сейчас сертифицированы вакцины компаний Pfizer и Moderna. Заключены контракты на поставки до 760 миллионов доз препарата. Ими можно привить две трети населения Европы.