Иран уличили в неготовности идти на новую ядерную сделку | 360°

Мир 10 сентября 2022, 19:09 Поделиться Telegram

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Viber Иран уличили в неготовности идти на новую ядерную сделку Великобритания, Франция и Германия обеспокоились мирным атомом Ирана РИА «Новости»

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Представители Германии, Франции и Англии сочли позицию Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе угрозой для восстановления сделки. Об этом сообщили в совместном заявлении европейских стран, распространенном в субботу МИД ФРГ.

Авторы документа подчеркнули, что Иран активно развивает свою ядерную программу и не считается с договоренностями.

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По их словам, представители этой страны вновь решили обсудить свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соглашению о гарантиях, заключенному с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

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«Позиция Ирана не соответствует его юридически обязывающим обязательствам и ставит под угрозу перспективы восстановления СВПД», — заявили авторы заявления стран «евротройки».

Они призвали к сотрудничеству с МАГАТЭ. По их словам, представители Ирана должны технически точно ответить на вопросы агентства о местонахождении всех ядерных материалов на территории страны.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее заявило, что объемы обогащенного урана в Иране превышают установленный лимит в СВПД в 19 раз. Об этом со ссылкой на заявление сообщил сайт «Аргументы и факты». В организации отметили, что это превышает объемы для создания ядерной бомбы.

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