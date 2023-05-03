Мир 03 мая 2023, 14:05 Страны ЕС начнут ускоренный выпуск снарядов натовского калибра Еврокомиссар: 11 стран ЕС начнут ускоренный выпуск снарядов натовского калибра 155 мм. Pxhere

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Европейские страны начнут производить снаряды натовского калибра 155 миллиметров в ускоренном режиме. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон на пресс-конференции в Брюсселе, сообщил ТАСС.

Ускоренный выпуск снарядов натовского калибра начнут 11 стран ЕС. Два государства, входящих в Евросоюз, будут производить снаряды калибра 152 миллиметра.

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«Я уверен, что в течение 12 месяцев мы сможем увеличить наши производственные мощности до 1 миллиона патронов в год для Украины», — подчеркнул Бретон.

Он добавил, что у Европы есть значительный диверсифицированный потенциал для оборонного производства. Однако пока не хватает масштабов, чтобы удовлетворить потребности стран ЕС и Украины, отметил еврокомиссар.

Еврокомиссия выделит 500 миллионов евро из бюджета Евросоюза на наращивание производства боеприпасов. Для этих же целей привлекут 1 миллиард евро из внебюджетного Европейского фонда мира.

Ранее заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что ЕС выделит 1 миллиард евро на восстановление Украины. Он добавил, что для восстановления украинской экономики потребуется 411 миллиардов евро.