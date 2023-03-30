Мир 30 марта 2023, 15:59 Страны ЕС и G7 не договорились об изменении потолка цен на российскую нефть ЕК: в ЕС и G7 отсутствует единство, чтобы изменить потолок цен на российскую нефть РИА «Новости»

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Правительства стран Евросоюза и G7 пока не договорились об изменении потолка цен на российскую нефть. Об этом заявил в Брюсселе представитель Еврокомиссии, передал ТАСС.

«На данный момент нет большинства, чтоб изменить потолок цен. Нет большинства и на уровне G7», — отметил он.

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Представитель ЕК не ответил на вопрос, приступил ли Евросоюз к процессу пересмотра потолка цен на российскую нефть, к середине марта. Именно этот срок был установлен решением Брюсселя о введении санкций в отношении России.

В начале декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти. Европейские страны и Австралия ввели потолок цен на уровне 60 долларов за баррель. В феврале под ограничения подпали нефтепродукты из России. Для них потолок составил от 45 до 100 долларов за баррель.

Снижение потолка цен на нефть ранее сочли невыгодным для США, так как этот механизм влияет и на стоимость для американских производителей.