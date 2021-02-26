Страны ЕС договорились о новых ограничениях из-за COVID-19

Евросоюз призывает ограничить поездки внутри Европы без крайней необходимости, а также ускорить производство и распространение вакцин от COVID-19. Об этом говорится в заявлении по итогам первого дня саммита стран ЕС

«Эпидемиологическая ситуация остается серьезной, а новые варианты [коронавируса] создают дополнительные проблемы. Поэтому мы должны поддерживать жесткие ограничения, наращивая усилия по быстрой поставке вакцин», — сказано в пресс-релизе.

ЕС призвал «ограничить несущественные поездки» и приветствовал принятие документов, которые дают возможность вводить ограничения на передвижение внутри отдельных стран и между европейскими странами.

11 февраля Германия закрыла пассажирское сообщение с Чехией и австрийской федеральной землей Тироль из-за вспышек там новых штаммов коронавируса.

Страны ЕС подчеркнули, что необходимо обеспечить беспрепятственный поток товаров и услуг в рамках единого европейского рынка.

Также лидеры ЕС согласились с необходимостью срочно ускорить регистрацию, производство и распространение вакцин в Европе.