Мир 18 августа 2023, 22:28 Страны ЭКОВАС выбрали дату вторжения в Нигер Представитель ЭКОВАС Мусас: дату интервенции в Нигер выбрали Unsplash

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Начальники генеральных штабов стран-членов Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС) выбрали дату военной интервенции в Нигер для восстановления конституционного строя. С таким заявлением выступил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель-Фатау Мусах в эфире телеканала Al Jazeera.

Он подчеркнул, что военное решение рассматривалось как крайняя мера. Его одобрили после того, как мятежники в Нигере не сделали ни одного ответного шага к дипломатическому решению кризиса.

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«Точная дата военного вмешательства в Нигере определена, но мы не будем ее объявлять», — заявил Мусах.

Представитель ЭКОВАС добавил, что интервенция станет краткосрочной и ввод войск не будет равносильным объявлению войны. Цель военного вмешательства направлена исключительно на возвращение власти избранному правительству.

«События, происходящие в Нигере, являются частью серии переворотов в регионе, и мы пытаемся положить им конец», — подчеркнул Мусах.

Совещание начальников генеральных штабов входящих в ЭКОВАС стран прошло в столице Ганы после встречи в Нигерии глав государств, входящих в блок. Тогда же они приказали командующим привести резервные силы в боевой режим.

Госпереворот в Нигере произошел в конце июля, когда президентская гвардия объявила об отстранении с поста действующего главу государства Мохамеда Базума. Главой переходного правительства стал командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани.

ЭКОВАС выдвинуло ультиматум с требованием восстановления конституционного строя под угрозой ввода войск. Мятежники отказались ему подчиниться. На их защиту встали Буркина-Фасо и Мали, которые заявили, что вмешательство в дела Нигера станет равносильно объявлению войны.

К дипломатическому урегулированию ситуации в африканской стране призвали Россия, США и страны Евросоюза.