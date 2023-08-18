18 августа 2023, 22:28
Страны ЭКОВАС выбрали дату вторжения в Нигер
Представитель ЭКОВАС Мусас: дату интервенции в Нигер выбрали
Начальники генеральных штабов стран-членов Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС) выбрали дату военной интервенции в Нигер для восстановления конституционного строя. С таким заявлением выступил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель-Фатау Мусах в эфире телеканала Al Jazeera.
Он подчеркнул, что военное решение рассматривалось как крайняя мера. Его одобрили после того, как мятежники в Нигере не сделали ни одного ответного шага к дипломатическому решению кризиса.
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«Точная дата военного вмешательства в Нигере определена, но мы не будем ее объявлять», — заявил Мусах.
Представитель ЭКОВАС добавил, что интервенция станет краткосрочной и ввод войск не будет равносильным объявлению войны. Цель военного вмешательства направлена исключительно на возвращение власти избранному правительству.
«События, происходящие в Нигере, являются частью серии переворотов в регионе, и мы пытаемся положить им конец», — подчеркнул Мусах.
Совещание начальников генеральных штабов входящих в ЭКОВАС стран прошло в столице Ганы после встречи в Нигерии глав государств, входящих в блок. Тогда же они приказали командующим привести резервные силы в боевой режим.
Госпереворот в Нигере произошел в конце июля, когда президентская гвардия объявила об отстранении с поста действующего главу государства Мохамеда Базума. Главой переходного правительства стал командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани.
ЭКОВАС выдвинуло ультиматум с требованием восстановления конституционного строя под угрозой ввода войск. Мятежники отказались ему подчиниться. На их защиту встали Буркина-Фасо и Мали, которые заявили, что вмешательство в дела Нигера станет равносильно объявлению войны.
К дипломатическому урегулированию ситуации в африканской стране призвали Россия, США и страны Евросоюза.
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