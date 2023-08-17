Мир 17 августа 2023, 16:15 Страны ЭКОВАС сообщили о готовности к вторжению в Нигер Reuters: страны ЭКОВАС заявили о готовности блока действовать в Нигере Википедия

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Большинство государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) выразили готовность направить своих бойцов в резервные силы блока для возможного вторжения в Нигер. Об этом сообщило агентство Reuters.

Внести вклад в резервные силы готовы все страны — члены ЭКОВАС, кроме Кабо-Верде и тех, где у власти военные.

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«Силы ЭКОВАС готовы ответить, в случае если все остальные [усилия] не будут иметь успеха», — сказал комиссар блока по политическим делам, миру и безопасности Абдель-Фатау Мусаха.

Также он заверил, что блок сделает все для того, чтобы восстановить конституционный строй в Нигере.

В Абудже 10 августа состоялся экстренный саммит ЭКОВАС. Там обсуждали ситуацию, сложившуюся в Нигере. Блок поручил комитету начальников штабов обороны в срочном порядке активировать резервные силы.

При этом Африканский союз не согласился с позицией ЭКОВАС, выступив против военного урегулирования сложившейся в Нигере ситуации. Накануне президент России Владимир Путин вместе с главой переходного периода Мали Ассими Гойтой также оценил варианты решения этой проблемы.