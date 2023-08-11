Мир 11 августа 2023, 06:58 Страны ECOWAS запустили подготовку к вторжению в Нигер Президент Кот-д’Ивуара Уаттара: военные ECOWAS войдут в Нигер как можно скорее Flickr

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Руководители государств — членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) договорились устроить вторжение в Нигер, чтобы восстановить власть свергнутого президента Мохамеда Базума. Лидер Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара заявил, что это случится в ближайшее время, сообщили «Известия».

Он выступил по итогам саммита объединения в Абудже, столице Нигерии. Кот-д’Ивуар, по словам Алассана Уаттары, предоставит войска численностью от 850 до 1,1 тысячи человек. Страны ECOWAS договорились ввести своих военных в Нигер, чтобы устранить последствия мятежа и вернуть власть в руки Мохамеда Базума.

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«Начальники штабов проведут еще несколько встреч, чтобы окончательно уточнить детали, однако у нас есть согласие глав государств начать операцию как можно скорее», — объявил он.

Мятеж в Нигере произошел в июле, когда гвардейцы захватили президентский дворец. Лидер восстания Абдурахман Тчиани назначил новое правительство Нигера из 20 министров.