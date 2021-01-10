В США рассказали о праве Вашингтона учить другие страны демократии

Обсуждая ситуацию со штурмом Капитолия сторонниками действующего главы Белого дома Дональда Трампа, Пауэлл заявил, что в настоящее время Вашингтон ослаблен в вопросе демократии.

США, по мнению бывшего госсекретаря, должны проявить вежливость, уважение, и при этом продемонстрировать силу.

«И нашу силу можно связать с уважением, можно связать с дружбой. Здесь нет никакого конфликта. Все, что мы делали в течение последних четырех лет, — это оскорбляли людей, выходили из договоров […] делая всевозможные вещи, которые были несправедливы по отношению к альянсам, которые у нас были многие годы», — заявил Пауэлл.

США надо вернуться на правильный путь, добавил экс-госсекретарь. Он полагает, что помочь в этом вопросе может избранный президент Штатов Джо Байден.

Сторонники действующего президента Дональда Трампа захватили Капитолий 6 января. В это время в здании проходило заседание по утверждению демократа Джо Байдена избранным президентом. После протестов Трамп заявил, что мирно передаст власть. Ситуация в Вашингтоне может оказаться предвестником «более темных» событий, считает автор статьи в издании The National Interest. В частности, он сравнил обстановку в Штатах с Веймарской республикой.