Мир 11 июля 2023, 10:06 Страны — члены НАТО не согласились с решением США поставлять Украине кассетные боеприпасы Джейк Салливан: разногласия по поводу поставок ВСУ кассетных боеприпасов не раскололи НАТО Публичное достояние

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Многие государства — члены НАТО не поддержали решение Соединенных Штатов поставлять украинской армии кассетные боеприпасы. Такое заявление сделал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, написал ТАСС.

«Конечно, многие страны заявили, что не поддержали бы такой шаг из-за правовых обязательств», — сказал он.

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При этом Салливан подчеркнул, что разногласия не оказали никакого влияния на единство Североатлантического альянса. По словам помощника лидера США, слухи о «смерти единства НАТО» преувеличены.

Американские власти решили отправить на Украину кассетные боеприпасы, запрещенные во многих странах, потому что заинтересованы в избавлении от старых запасов. Первыми, как ни странно, взбунтовались немцы, хоть и ненадолго, писал RT, затем Великобритания.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что решение об отправке кассетных боеприпасов ВСУ администрация Байдена приняла в одностороннем порядке, не согласовав с НАТО. Швейцария также призвала все государства не применять кассетные боеприпасы.

Политолог Алексей Ярошенко в беседе с «360» объяснил, что попытка США отправить Украине кассетные боеприпасы — отчаянный шаг.