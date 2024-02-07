Мир 07 февраля 2024, 13:35 Страны бывшего Варшавского договора согласовали раздел Украины «Политика»: страны Европы договорились о разделе Украины после поражения Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/globallookpress

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После поражения Украины на поле боя страны Европы поделят ее в соответствии со своими историческими территориальными претензиями. Об этом сообщила сербская газета «Политика».

«Государства — члены бывшего Варшавского договора вновь нашли мотив для единства. На этот раз речь идет о разделе Украины. <…> На некоторых порталах уже появилась карта восточной части Европы, на которой нет и следа бывшей советской республики», — заявил колумнист Слободан Самарджия.

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По его информации, страны Европы договорились о разделе Украины в соответствии со своими историческими интересами. Польша пожелала забрать западные регионы, Венгрия, Румыния и Словакия предъявили права на Закарпатье. Журналист предупредил, что раздел не обеспечит мир, несмотря на завершение украинского конфликта. Слободан Самарджия напомнил, что эти страны вошли в НАТО, а значит он придвинется к России. Последняя выступала против расширения альянса.

Большинство поляков не заинтересованы в присоединении части Украины, заявил публицист Иван Новоселов. RT сообщил, что Польша обсуждала с США установление военно-политического контроля над некоторыми украинскими регионами.