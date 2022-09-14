Мир 14 сентября 2022, 05:58 Поделиться Telegram

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Viber Страны бывшего СССР нарастили поставки товаров в Россию на фоне санкций — СМИ РБК: страны бывшего СССР летом на фоне санкций нарастили поставки товаров в Россию Pxhere.com

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Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и некоторые государства бывшего Советского Союза летом заметно увеличили объемы поставок своих товаров в Россию. Это произошло на фоне введения странами Запада антироссийских санкций, сообщил РБК со ссылкой на торговую статистику этих стран.

Блок ЕАЭС, в который входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, в марте–июне текущего года отгрузил в Россию товары стоимостью свыше 9,4 миллиарда долларов, следует из материала. Но не только страны ЕАЭС наращивают поставки товаров в Россию, такой сценарий и у других государств постсоветского пространства, к примеру, у Узбекистана и Грузии.

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Белоруссия в условиях санкций против Москвы и Минска с весны текущего года по объему экспорта в Россию обошла Германию. Страна стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в Россию после Китая.

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Такая тенденция, по словам экспертов, является результатом перестройки торговли из-за введенных санкций против страны, а также укрепления рубля. Товары этих стран станут более конкурентоспособными по цене, что позволит поддержать местных производителей. Также Россия для них является близким и доступным рынком.

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