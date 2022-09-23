Страны БРИКС заверили, что будут следовать Парижскому соглашению по климату | 360°

Мир 23 сентября 2022, 07:51 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Страны БРИКС заверили, что будут следовать Парижскому соглашению по климату МИД Индии: страны БРИКС будут следовать Парижскому соглашению по климату РИА «Новости»

Читать 360tv в

Министры иностранных дел стран БРИКС подтвердили, что будут следовать Парижскому соглашению по климату. Заявление об этом опубликовали на сайте МИД Индии.

Документ появился по итогам министерской встречи стран БРИКС на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Реклама

Министры подтвердили усилия по содействию осуществления Парижского соглашения и подчеркнули важность выполнения обязательств развитых стран по предоставлению финансирования борьбы с изменением климат», говорится в заявлении.

Реклама

Участники также подчеркнули важность поддержки целей, положений и принципов Рамочной конвенции ООН об изменении климата, в частности принципа общей, но дифференцированной ответственности.

Ранее бизнесмен и основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что конфликт на Украине подрывает возможности Европы по оказанию помощи другим странам, а также снижает усилия в борьбе с изменением климата. Он предупредил, что из-за кризиса на Украине мир не сможет достичь целей устойчивого развития к 2030 году, которые были установлены ООН.

0 0 0 0 0 0