Мир 23 августа 2023, 18:43 Страны БРИКС выступили за формирование многополярного миропорядка — Путин Президент Путин: БРИКС выступает против гегемонии и политики неоколониализма Пресс-служба Кремля

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Страны БРИКС выступают за формирование многополярного порядка, при котором соблюдаются ключевые принципы международного права. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, написал ТАСС.

«Мы против какой бы то ни было гегемонии, пропагандируемой некоторыми странами своей исключительности и основанной на этом постулате новой политики — политики продолжающегося колониализма, неоколониализма», — подчеркнул глава государства.

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Путин добавил, что стремление некоторых стран показать свое политическое, экономическое, военное превосходство в мире привело к тяжелому кризису на Украине. Именно с помощью западных стран киевский режим совершил антиконституционный государственный переворот.

Президент поблагодарил БРИКС за попытки подтолкнуть Украину к мирному решению конфликта. Российский лидер добавил, что стране пришлось начать специальную военную операцию из-за развязывания Западом восьмилетнего конфликта в Донбассе.

Высказывания Владимира Путина на саммите БРИКС подтвердили позицию России относительно участия Запада в украинском конфликте, написал «Царьград».

Саммит объединения Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР открылся в Йоханнесбурге. Союз пяти государств согласился принять документ, в котором обозначили вопросы расширения объединения. У участников БРИКС не возникло разногласий по этому поводу.