Мир 24 августа 2023, 12:34 Страны БРИКС приняли итоговую декларацию 15-го саммита объединения Президент ЮАР Рамафоса: лидеры БРИКС приняли Йоханнесбургскую декларацию РИА «Новости»

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Лидеры государств БРИКС приняли итоговую декларацию 15-го саммита объединения. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, сообщил ТАСС.

Документ получил название «Йоханнесбург-2». Согласно декларации, с 2024 года к БРИКС присоединятся шесть новых государств, среди которых Аргентина, Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Саудовская Аравия.

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«Декларация „Йоханнесбург-2“ принята», — сказал Рамапоса.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22–24 августа под председательством Южно-Африканской Республики. Около 30 государств проявили интерес к вступлению в объединение.

Рамафоса также анонсировал следующие этапы расширения БРИКС. По его словам, все страны объединения связывает «единое видение для создания лучшего мира».

Страны — члены международной организации БРИКС согласовали параметры документа о правилах расширения сообщества, сообщал «Царьград».